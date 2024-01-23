السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة مضيئة في مسار التعاون بين مصر وروسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى، للوحدة النووية الرابعة، بمشروع الضبعة النووى يمثل صفحة مضيئة أخرى فى مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون "المصرى – الروسى" المشترك عبر التاريخ.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى أن ما يحدث يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضى قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومى، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذى يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب.