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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الاشغالات وعودة الانضباط والسيولة المرورية بمراكز المنيا

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع الاشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

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من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بشارع العرفانى بحي شمال المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 86 محضرا، تنوع بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول) ، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وفى مركزي سمالوط ومغاغة ، نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة لإزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام بالتعاون مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرا متنوعا ما بين ( إزالة إدارية- إشغال طريق- بائع متجول - نظافة)، وذلك لتحقيق الانضباط بشوارع المدن وتيسيرا على المارة، وإزالة التعديات على حرم الطريق.

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