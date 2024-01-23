الجيزة: رفع الإشغالات من شوارع خالد بن الوليد ومسجد المدينة بالهرم

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بسرعة الاستجابة لعدد من الشكاوي الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والخاصة بوجود اشغالات وتعديات للمحال والمقاهي على الطريق العام بعدد من الشوارع .



وفي ذلك الاطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وشرطة المرافق حملة مكبرة للاستجابة للشكاوي الواردة والتي شملت شكوي قاطني شوارع خالد بن الوليد متفرع من الوفاء والأمل ومنطقة مسجد المدينة أمام مدرسة الأصدقاء بشارع المنشية الجديدة بفيصل والذي يتضررون من قيام المقاهي والمحال بالتعدي علي الطريق العام حيث تم رفع كافه الإشغالات من كراسي وترابيزات والحواجز وحالات التعدي وفتح الطريق بالكامل امام حركة سير المواطنين والمركبات ومع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تم الاستجابة للشكوي التي تلقتها الصفحة الرسمية بمحافظة الجيزة من قاطني شارع ابو بكر الصديق متفرع من كعابيش لقيام شركة مياه الشرب بمد خط مواسير مياه ولم يتم رفع مخلفات الحفر ناتج الاعمال وإعادة الشيء لاصله.



وقد تم علي الفور رفع مخلفات الحفر وتمهيد ورفع كفاءة الشارع محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

IMG-20240123-WA0012

IMG-20240123-WA0011

IMG-20240123-WA0009

IMG-20240123-WA0010

IMG-20240123-WA0007

IMG-20240123-WA0008