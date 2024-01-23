الأم كانت في السوق.. مأساة طفـ.لين أكلتهما النيران في حريق بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس حادثا مأساويا عقب مصرع طفلين في حريق التهم غرفة حارس عقار بشارع العشرين في غياب والدهما حارس العقار وخروج والدتهما لشراء لبعض احتياجات المنزل من السوق حيث تركتهما نائمين ونشب الحريق ليحرق جسديهما.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده نشوب حريق بعقار في شارع العشرين بدائرة قسم شرطة عين شمس، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين نشوب الحريق بغرفة حارس العقار، مما أسفر عن احتراق محتويات الغرفة بالكامل ووفاة طفلين 4 سنوات، عامين - نجلي حارس العقار، خلال غياب والدهما عن المنزل نظرًا لعمله كسائق توك توك بالفترة الصباحية وغياب زوجته بالسوق لشراء إحتياجات المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.