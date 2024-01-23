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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتـ.ل فتاة وعشيقها بسبب “الحرام” في جبل المعادي| تفاصيل

صدى البلد

تسبب تغيب شاب عن أسرته لفترة طويلة في الكشف عن جريمة بشعة نفذتها أسرة فتاة علمت بوجود علاقة محرمة بينها وبين الشاب لتستدرجهما إلى المنطقة الجبلية بـ15 مايو، وتنهي حياتهما رميًا بالرصاص. 

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

 

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وبتكثيف التحريات، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي الشاب والفتاة بمنطقة الجبل في 15 مايو، وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت على الجثتين هيكلين عظميين بعد تحللهما لارتكاب الجريمة من فترة طويلة، ومرتكبي الجريمة هم خفير  ونجليه والقى القبض عليهم.

 وأضافت التحريات لأن المتهمين اكتشفوا وجود علاقه غير شرعية بين ابنة الاول والمجني عليه ، وقاموا باستدراجهما كرها عنهما إلى منطقة جبلية قرب الطريق الاوسطي وإطلاق أعيرة نارية عليهم وقتلهما والقى القبض على المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

مقتـ ل فتاة وعشيقها جبل المعادي الحرام المعادي 15 مايو

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