فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم شعبيات الزمن الجميل بمسرح سيد درويش

ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية والتراث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا بعنوان " شعبيات الزمن الجميل" لفرقه أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة مساء الخميس 25 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين منها هوا يا هوا - طاير يا هوا - عدوية لـ بليغ حمدي ، تمر حنه - بيت العز - من حبي فيك يا جاري لـ محمد الموجي ، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي ، ع الحلوة والمرة - لما رمتنا العين لـ محمود الشريف ، من بحري وبنحبوه لـ عبد العزيز محمود ، الناس المغرمين لـ كمال الطويل ، في قلبي غرام لـ عبد العظيم محمد ويا زايد في الحلاوة لـ عزت عوض الله .. أداء أمير الرفاعى ، كريم زيدان ، السيد وهب الله ، احمد رجب ، هايدى الجندى ، يمنى حسن ، فاطمه زين وهبه اسماعيل.

يذكر أن فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى تاسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة.