عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم شعبيات الزمن الجميل بمسرح سيد درويش

صدى البلد

ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية والتراث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا بعنوان " شعبيات الزمن الجميل" لفرقه أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة مساء الخميس 25 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين منها هوا يا هوا - طاير يا هوا - عدوية لـ بليغ حمدي ، تمر حنه - بيت العز - من حبي فيك يا جاري لـ محمد الموجي ، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي ، ع الحلوة والمرة - لما رمتنا العين لـ محمود الشريف ، من بحري وبنحبوه لـ عبد العزيز محمود ، الناس المغرمين لـ كمال الطويل ، في قلبي غرام لـ عبد العظيم محمد ويا زايد في الحلاوة لـ عزت عوض الله .. أداء أمير الرفاعى ، كريم زيدان ، السيد وهب الله ، احمد رجب ، هايدى الجندى ، يمنى حسن ، فاطمه زين وهبه اسماعيل.

"19ب"و"فوي فوي فوي"و"وش ف وش"تتنافس على أحسن فيلم بجوائز نقاد السينما المصريين

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

يذكر أن فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى تاسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة.

الثقافة المصرية الدكتور خالد داغر الغناء العربي الموسيقى العربية اوبرا الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

أحمد غزي: كزبرة أثبت نجاحه وموهبته في الحريفة

السودانية سارة سليمان: تكفلت بإنتاج فيلمي «أجساد بطولية»

عرض 4 أفلام في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

فادية عبد الغني ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي.. الأحد

أحمد غزي: لعبت كرة في ناد كبير..وتعرضت لإصابة أول أيام تصوير الحريفة

مروة ناجي تعود إلى الأغاني الدرامية بـ معلش

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين في الأوبرا

رمضان 2024.. محمد إمام يروج لـ كوبرا

ترشيحاتنا

مصرع اثنين جراء الضربات الأمريكية في العراق.. وفيديوهات توثق لحظة القصف|شاهد

أمريكا تشن ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران بالعراق.. تفاصيل

متحدث الصحة عن أهمية «الجينوم المصري»: «هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه»|فيديو

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

حب أم رد للجميل|هل تعيد الأزمة الصحية للعوضي الحياة من جديد مع ياسمين عبدالعزيز؟

الضفة الغربية على وشك الانفجار.. الأردن يحذر من التهديد بامتداد حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات طبيعية تطرد الأملاح من الجسم

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ