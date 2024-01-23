بسبب الجفاف.. رئيس تيجراي يحذر من "حكم بالإعدام على مئات الآلاف"| تفاصيل

أكد رئيس إدارة إقليم تيجراي فى شمال إثيوبيا جيتاتشو رضا، اليوم الثلاثاء على أن التداعيات الوخيمة الناجمة عن تعليق المساعدات الغذائية في المنطقة لمدة 10 أشهر، هو بمثابة "حكم بالإعدام" على مئات الآلاف من الأشخاص.

وشدد الرئيس جيتاشيو خلال لقائه مع وفد اليونيسف برئاسة إيتليفا كاديلي، المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا، على أنه "ما لم نتخذ إجراءات سريعة، فسيكون الأوان قد فات"، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

و أعرب جيتاشيو عن مخاوفه من أن 20% فقط من السكان الضعفاء الذين تم تحديدهم صراحةً سيحصلون على المساعدة في الولاية حيث وما زال أكثر من 90% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية، واصفين هذه القدرة بأنها "ضئيلة للغاية".

وأعربت إيتليفا كاديلي عن قلقها إزاء تفاقم ظروف الجفاف، مؤكدة أنه "إذا لم نعجل بالعمل على الفور ونضمن حصول الأطفال والأسر والمجتمعات التي تعاني حاليًا من انعدام الأمن الغذائي على الغذاء، فإن تأخير العمل قد يؤدي إلى مجاعة أكثر حدة".