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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلاق بوسترات الشخصيات الرسمية للفيلم المنتظر أنف وثلاث عيون

صدى البلد

يظهر 14 بطلاً لفيلم أنف وثلاث عيون على بوسترات الشخصيات الرسمية، والتي أطلقتها شركتا Lagoonie Film Production وRise Studios إعلاناً عن اقتراب موعد عرض الفيلم بدور العرض العربية، وهذا بعد أن لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً وإشادات واسعة خلال عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
 

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وأظهرت البوسترات نخبة كبيرة من النجوم، كلُ منهم على حدة، وهم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.


تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!
 

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