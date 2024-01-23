إعلام عبري: حماس رفضت العرض الإسرائيلي بوقف القتال لمدة شهرين

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الأخير الذي يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ونقل كبار مسؤولي حماس من القطاع إلى دول أخرى.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر، أن حماس تصر على أنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا بعد توقف الحرب تمامًا، بما في ذلك انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية من غزة.

وبحسب المصادر المصري فإن الوسطاء يعملون على مقترح جديد لسد الفجوات بين الطرفين.

وفي بداية الأسبوع الجاري، قال مسؤولون إسرائيليون مشاركون في المفاوضات، إن "تل أبيب مستعدة لتسوية تتضمن تسوية سياسية مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون، باستثناء أسرى هجوم طوفان الأقصى".

بالأمس، التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بممثلي عائلات الأسرى وقام بتهدئة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح ذويهم في قطاع غزة.