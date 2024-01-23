تحت شعار "مهنتك مستقبلك" .. تنمية مهارات الشباب والفتيات على المهن الحرفية بأبوقرقاص

تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بالعمل على توفير حياة كريمة للسيدات والشباب واستثمار طاقاتهم فى الانتاج، وذلك من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل الفتيات والشباب و صقل المواهب والحرف المختلفة وتنمية المهارات للحصول على نتائج أفضل في مجال العمل.

من جانبه، تابع تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، سير العمل بالسيارة المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتدريب الشباب والفتيات على أعمال الخياطة والسباكة والخراطة كمرحلة أولى وثانية بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية .

أوضح رئيس المركز، أن المبادرة تستهدف تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل لمدة شهر، والشباب على أعمال السباكة والكهرباء لمدة 15 يوما مجاناً، مع الاشتراط على المتدرب إجادة القراءة والكتابة وألا يقل السن عن 18 سنة، لافتاً إلى أن التدريب يتم من خلال نخبة من المتخصصين كما يحصل المتدرب على شهادة من وزارة العمل، وذلك إطار توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.