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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم أنجولا وتتأهل إلى المربع الذهبي بأمم أفريقيا لليد

صدى البلد

فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره الأنجولي بنتيجة   37/25 بدور ربع النهائى  ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر  بإستاد القاهرة خلال الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ليتأهل إلى المربع الذهبى و بطولة العالم القادمة 2025  .

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة  20/13 لصالح الفراعنة فى مباراة شهدت تألق  إبراهيم المصرى  ومحمد سند و على زين و يحيى خالد و الحارس محمد على ، حيث ينتظر المنتخب المصرى الفائز من لقاء تونس و غينيا لمواجهته فى نصف النهائى .


ونجح  منتخب اليد بهذه النتيجة فى  تحقيق الفوز الرابع على التوالى بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى ظل  الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 33/15   بأول مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى  حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد و زميله أحمد سيسة  و أخيرا على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية .

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.


نجح منتخب مصر فى خطة الاستعداد لأمم أفريقيا فى تحقيق الفوز على هولندا 30-28 والنرويج 28-23 فى الدورى الذهبى بالدنمارك، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الدنمارك بنتيجة 34-31 فى مباراة أكثر من جيدة للفراعنة حققت استفادة كبرى للجهاز الفنى بقيادة الإسبانى باستور واللاعبين.

كما حقق منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان باستور، الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 37-21 فى البروفة الأخيرة مساء الجمعة.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز  برصيد 8 ألقاب، 
أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.

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