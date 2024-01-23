لمنع سرقة أموالك.. 4 نصائح لتجنب النصب الإلكتروني عبر المحمول.. فيديو

تحدث الدكتور وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن ظاهرة تعرض العديد من الأشخاص للسرقة أثناء التعامل مع تطبيقات عبر الهاتف وانتحال صفة البنوك من أشخاص وهمية، مبينا أن هناك عمليات انتحال ونصب زادت في الآونة الأخيرة من خلال رسائل وهمية وأرقام تليفونات عادية ينخدع فيها المواطن.



وأضاف الدكتور وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أشخاصا ينتحلون صفة البنك لتنفيذ مخططهم وسرقة الأموال، لذا لا بد من الانتباه جيدا من ذلك وعدم إعطاء البيانات الخاصة لأي شخص سوى البنك الذي يتم التعامل معه.



وأشار الدكتور وليد حجاج، إلى خطورة استقبال مكالمة تليفونية للاستعلام عن البيانات الخاصة لا بد من التأكد من ذلك، قبل إعطاء هذه البيانات، لافتا إلى أهمية الالتزام بتعليمات البنك والكود المخصص له للتواصل، قائلا: "اقفل التليفون ونتأكد من البنك الأول".



ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن المحترفين في عمليات النصب والاحتيال، يقومون باستدراج بعض المواطنين وقلة خبرتهم في التعامل في مثل هذه الأمور، مشددا على ضرورة الالتزام بتلك الخطوات:

-عدم إعطاء أي بيانات لأي شخض يتواصل معاك عبر الهاتف

- عدم التفاعل على أي تطبيقات بشركة أو بنك

- التواصل مباشرة مع البنك والتأكد من حقيقة التطبيق والاتصال الهاتفي

- عدم التفاعل مع أي معاملات بنكية من خلال شبكات الواي فاي ولابد من التعامل من الداتا الخاصة بالشخص نفسه