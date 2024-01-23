كيفية الحصول على تصريح محفظ قرآن معتمد من الأوقاف

ناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين والراغبات في الحصول على تصريح محفظ معتمد ومحفظة معتمدة من الطلاب المتميزين في مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023م 2024م حضور المقابلة الشفوية يوم الثلاثاء الموافق 30 /1 /2024م ، بمسجد الرحمة شارع صبري أبو علم بجوار ديوان عام الوزارة القديم بباب اللوق في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وناشدت وزارة الأوقاف، المذكورين الآتية أسماؤهم، ضرورة إحضار صورة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل ، وهم :

م الاسم المركز المديرية

مأمون مهدي محمد غنيمي الفتح الشرقية

محمد الشحات زكي السيد الفتح الشرقية

إيمان جمال فاروق حسن الفتح الشرقية

بسمة عبد الحميد حسن سليمان الفتح الشرقية

مصطفى نظمي مصطفى عشري الفتح الشرقية

محمد علي محمد علي الفولي المنيا

أم هاشم إسماعيل محمد علي الفولي المنيا

ماهر محمد محمود مصري الفولي المنيا

أحمد عيد دسوقي محمد الفولي المنيا

معدن فتحي علي عبد الرازق الفولي المنيا

أحمد محمود محمد محمد الأقطم المنيا

محمود محمد السيد محمد قاسم المصري المنيا

عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن سيدي جابر الإسكندرية

محمد يوسف عطا عبد المحسن سيدي جابر الإسكندرية

عبد الله السيد عبد الحكيم عمر بن الخطاب السويس

إسلام محمد فؤاد الشامي مريم بور سعيد

زينب محمد محمود حسانين مريم بور سعيد

سلمى حمدي إبراهيم خاطر مريم بور سعيد

مصطفى عبد المعطي سيد أحمد الزهراء جنوب سيناء

عمر أشرف موسى محمد أم القرى شمال سيناء

محمد ناجح محمد محمد سيدي عبد الرحيم قنا

مريم علاء الدين محمد حنفي الكبير مطروح

عبد الواحد أحمد حسين شبانة الكبير مطروح

إبراهيم علي إبراهيم علي أبو دبوس الدقهلية

محمد محمود محمد حمودة أبو دبوس الدقهلية

عبد العال أحمد عبد العال حسن عبد العال سوهاج

محمد جمال محمد أحمد عبد العال سوهاج

أحمد محمد محمد أحمد عبد العال سوهاج

معتز جمال رمضان محمد القطب سوهاج