عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول 40 شهيدا فلسطينياً للمستشفيات في قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال على خانيونس جنوب القطاع، منذ صباح اليوم، الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عزلا على مجمع ناصر الطبي، ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر.

وقال المتحدث باسم صحة غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن “الطواقم الطبية الفلسطينية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف الاحتلال المتواصل للمجمع”.

وأضاف أن “الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس كارثي، وكثافة النيران تمنع حركة سيارات الإسعاف ونقل الجرحى”.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت إن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة.

40 شهيدا فلسطينيا قطاع غزة خانيونس صحة غزة الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

عقاب جماعي للشعب.. هجوم جديد من الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

أيام معدودة.. تفاصيل التقديم في الوظائف الجديدة لوزارة التربية والتعليم

الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بعد الفوز على جامبيا

يونيو الخير| بشرى سارة من الضرائب للشركات.. و10 ملايين جنيه شرط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

روبوت دردشة يتسبب في أزمة كبيرة لشركته.. ماذا فعل؟

خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ