استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول 40 شهيدا فلسطينياً للمستشفيات في قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال على خانيونس جنوب القطاع، منذ صباح اليوم، الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عزلا على مجمع ناصر الطبي، ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر.

وقال المتحدث باسم صحة غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن “الطواقم الطبية الفلسطينية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف الاحتلال المتواصل للمجمع”.

وأضاف أن “الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس كارثي، وكثافة النيران تمنع حركة سيارات الإسعاف ونقل الجرحى”.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت إن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة.