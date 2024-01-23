وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر القرش بالإسماعيلية بعد تطويره

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معسكر القرش لرصد أعمال التطوير التى لحقت بالمعسكر على أرض الواقع برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

تجول الوزير داخل منشآت المعسكر التى تتنوع ما بين حمام سباحة وملاعب رياضية وصالات أنشطة ، وأماكن مخصصة للإقامة لضيوف المعسكر.

أوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية وفق خطة شاملة بهدف اتاحة الخدمات التى تقدمها تلك الكيانات للشباب والنشء والعمل على تزويدها بكافة المتطلبات وصيانتها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

لفت إلى دور المعسكرات الشبابية فى استضافة النشء والشباب المشاركين فى مختلف البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة بها على مدار العام والتى لها أبعاد تثقيفية وتوعوية اضافة إلى اتاحة الفرصة للشباب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية والتعرف على معالم بلادهم على أرض الواقع.

اشاد الوزير بمستوى تطوير معسكر القرش بالإسماعيلية والذى اصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية ومحمد عبد النبى رئيس الادارة المركزية للانشات الشبابية والرياضية