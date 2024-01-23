عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر القرش بالإسماعيلية بعد تطويره

صدى البلد

 

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معسكر القرش لرصد أعمال التطوير التى لحقت بالمعسكر على أرض الواقع برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

تجول  الوزير داخل منشآت المعسكر التى تتنوع ما بين  حمام سباحة وملاعب رياضية وصالات أنشطة ، وأماكن مخصصة للإقامة لضيوف  المعسكر.

أوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية وفق خطة شاملة بهدف اتاحة الخدمات التى تقدمها تلك الكيانات للشباب والنشء والعمل على تزويدها بكافة المتطلبات وصيانتها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

لفت إلى دور المعسكرات الشبابية فى استضافة النشء والشباب المشاركين فى مختلف البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة بها على مدار العام والتى لها أبعاد تثقيفية وتوعوية اضافة إلى اتاحة الفرصة  للشباب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية والتعرف على معالم بلادهم على أرض الواقع.

اشاد الوزير بمستوى تطوير معسكر القرش بالإسماعيلية والذى اصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الزيارة  كل من  اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية ومحمد عبد  النبى  رئيس الادارة المركزية للانشات الشبابية والرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

عقاب جماعي للشعب.. هجوم جديد من الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

أيام معدودة.. تفاصيل التقديم في الوظائف الجديدة لوزارة التربية والتعليم

الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بعد الفوز على جامبيا

يونيو الخير| بشرى سارة من الضرائب للشركات.. و10 ملايين جنيه شرط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

روبوت دردشة يتسبب في أزمة كبيرة لشركته.. ماذا فعل؟

خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ