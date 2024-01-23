إعلان نتائج امتحانات البكالوريوس للفصل الدراسي الأول بآثار عين شمس.. تعرف عليها

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج، حيث بلغ متوسط نسبة النجاح العامة 96.52%.

وأضاف عميد آثار عين شمس، أن نسب النجاح في الفرق الدراسية بلغت في الفرقة الأولى ( 91.9٪ )، و الثانية 97.91٪، و الثالثة 99.79٪.

أكدت الدكتورة نوال جابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوريوس (الفرق الثلاثة بكافة برامجها) يوم الإثنين 22 يناير 2024، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا بنفس اليوم، في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

وأوضحت أن طلاب الكلية يمكنهم التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg/App?redirectUrl=https%3A%2F%2Fums.asu.edu.eg%2F