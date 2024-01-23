الأوقاف تسلم 20 طن سلع غذائية لأهالي غزة

سلَّمت وزارة الأوقاف، ٢٠ طن سلع غذائية للهلال الأحمر المصري لتسليمها لأهالي غزة مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وقالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي قطاع غزة قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن ( ٢٠ طن لحوم من صكوك الإطعام و ٢٠ طن سلع غذائية) ليتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري.

وأوضحت أن إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة سيصل بذلك إلى ٧٠ طنا من لحوم الإطعام و ٢٢٠ طنا من السلع الغذائية فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر و ٦٠ مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غذائية.