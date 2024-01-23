رئاسة الجمهورية: الوضع الأقتصادي الحالي يمر قريبا

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن التوازن بين التحديات اليومية وتوفير الأحتياجات اليومية وبين المستقبل وما يتطلبه هو أمر حتمي وهام جداً وتسعى الدولة لتحقيقه، مضيفاً أنه يجب أن ننظر للأمر بشكل مجمل وهناك الكثير تحقق.

أضاف « فهمي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “على مسؤليتي” على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" أن اليوم هو يوم فارق في مسيرة تقدم وبناء مصر والأمر ليس فقط الطاقة الكهربائية على أهميتها الشديدة ولكن هي دخول عصر التكنولوجيا والعلم المرتبط بالطاقة النووية السلمية.

أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الوضع الأقتصادي الحالي سيمر قريباً وهذا بالإرادة والعزيمة وشعب مثل الشعب المصري القوي مدركاً بأقصى درجة يمكن أن يتخيلها أحد.



