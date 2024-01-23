40 محطة.. ملامح المخطط المصري للتوسع في الطاقة النووية

كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن نظافة المحطات النووية تعادل نظافة الطاقة المائية أي أنها أنظف من طاقة الشمس والرياح.

تابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطات النووية تعطي طاقة كبيرة ومضمونة وتعمل 92 % من عدد ساعات السنة مقابل 30 % لطاقة الرياح و56 % للغاز.

أكد أن شبكة الكهرباء عندما تكون مربوطة بالمحطات النووية فإن الطاقة تكون ثابتة وهنا يمكن الربط مع دول الخليج وأوروبا وحينها تصبح مصر في المركز وتنشئ بورصة لتبادل الطاقة تعود بالمليارات على مصر.

أوضح أن هناك 4 محطات نووية في الضبعة ويمكن يتسع لـ 12 محطة وهناك مخطط موسع ليشمل 40 محطة في المناطق القريبة من الضبعة.

أردف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن عمر محطة الضبعة من الجيل الثالث يصل إلى 60 سنة ويتوقع أن يصل إلى قرن من الزمان.

استطرد أن عائدات المحطة تحقق ما تم إنفاقه عليها خلال 15 سنة على أقصى تقدير، مضيفا أن المحطة النووية توفر الغاز للصناعة وتوفر للبلد مليارات الدولارات مقارنة بالمحطات العادية لإنتاج الكهرباء.

واصل الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن معايير الأمان النووي في الجيل الثالث لن تسمح بتكرار الـ 3 حوادث نووية سابقا في أمريكا واليابان وأوكرانيا.

اختتم الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن معايير الأمان الجديدة تجعل من المستحيل وقوع أضرار على البيئة في حال تسرب إشعاع نووي والخسائر ستكون مادية فقط.



