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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستقبل مصر.. الفوائد المنتظرة من مشروع محطة الضبعة النووية.. فيديو

محطة الضبعة
محطة الضبعة

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن مشروع محطة الضبعة النووية هو مستقبل مصر، لافتا إلى أن المشروع الأكبر في تاريخ مصر.


أضاف عبدالنبي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطات النووية القوة القادمة لمصر، لافتا إلى أن محطة الضبعة ستجعل مصر دولة عظمى من ناحية التكنولوجية والاستخدام السلمي للطاقة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمارات.


وشدد نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، على أن المحطات النووية، تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا لمصر، لافتا إلى أن مصر ستحقق مكاسب وقوة استثمارية كبيرة.


وأوضح عبدالنبي، أن المصريين هم من سيتولوا إدارة المحطة، مشددا على أن اختيار مصر لروسيا لتنفيذ المشروع كونها ليست دولة استعمارية ولا تفرض شروطها عند الاتفاقيات والتعاون.
ونوه نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، بأن أكثر من 50 محطة نووية ستكون لدى مصر في المستقبل جراء هذا المشروع العملاق.
 

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