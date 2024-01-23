المحافظون يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

بعث المحافظون ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين، وذكرى ثورة 25 يناير، فيما شاركت بعض القيادات التنفيذية والجهات الحكومية في المسيرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكافة المديريات على مستوى الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتي ينفذها قطاع الرياضة_ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، للاحتفال بالمناسبتين.

في كفر الشيخ، بعث المحافظ جمال نور الدين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، متمنياً دوام التوفيق والسداد والأمان والخير والسلام لمصرنا الغالية، كما هنأ الرئيس بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، قائلا "بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة محافظة كفر الشيخ، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مقدماً التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

قدم المحافظ أيضا خالص التهنئة للشعب المصري وأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء .. مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم ونحن نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعياً جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.

كما أطلق المحافظ إشارة بدء مسيرة مشي التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات احتفال الوزارة بعيد الشرطة وذكري ثورة يناير، بمشاركة الكاينات الشبابية المختلفة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية، والشبابية والرياضية والتنفيذية بالمحافظة.

انطلقت المسيرة من أمام الديوان العام للمحافظة مرورًا بالدوران حتى مديرية الشباب والرياضة بحب الزهور، بمشاركة نحو ٦٥٠ شابا وفتاة في مشهد مهيب زينه علم الجمهورية بطول 50 مترا حمله أعضاء الفرق الكشفية لعشائر الجوالة بمراكز الشباب، بكفرالشيخ.

في بني سويف، بعث المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين، وذكرى ثورة يناير جاء فيها: (يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب المحافظة بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الشرطة الـ 72 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها).

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

أطلق بلال حبش نائب المحافظ، إشارة بدء مسيرة مشي التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات احتفال الوزارة بعيد الشرطة وذكري ثورة يناير، وذلك في حضور الدكتورة ريم جمال مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وهاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف وعبدالله سيف مدير إدارة الرياضة والأخصائيين الرياضيين بالإدارة ومديري إدارات الشباب الفرعية ، وذلك تحت رعاية المحافظ .

بدأت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة على الكورنيش، مرورا بطريق الكورنيش وانتهاء بمبنى الرقابة الإدارية ،وشارك فيها نحو 500 شاب وفتاة وسيدات ورجال وذوي الهمم من أبناء المحافظة، حاملين أعلام مصر ووسط ترديد الأغاني والأناشيد الوطنية، حيث ثمن نائب المحافظ الفعالية التي تنفذها وزارة الشباب، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية للمواطنين خاصة النشء والشباب ، وجعل الرياضة أسلوب وثقافة حياة.

في الإسكندرية، شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة في المسيرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، احتفالا بعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مسيرة من موقف سبورتنج إلى موقف السلسلة بمشاركة 100 شاب وفتاة وذوي الهمم وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية.

تقدمت المسيرة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة وقدم طلائع الفن التعبيري استعراضات فنية في مقدمة المسيرة.

كما شهدت المسيرة مشاركة أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية والرياضية، وفرق التطوع والجوالة والأكاديميات والكيانات الشبابية والمتطوعين والعاملين ،رافعين أعلام مصر لتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الاحتفالات هذا العام ذات طابع فني ثقافي رياضي، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشى انطلق احتفالاً بعيد الشرطة، مشيدة بالدور التاريخي لرجال الشرطة البواسل في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن هذه الاحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري، على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.

في أسيوط، قال عمرو عبدالعال نائب المحافظ إن المحافظة شاركت، اليوم الثلاثاء، في ماراثون للمشي الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد ،بمشاركة 2500 شاب وفتاة من كافة الهيئات الشبابية والبرلمانية على مستوى المحافظة وشباب مراكز مصر و"YLY" وبرلمان الطلائع وفرق الكشافة وطلاب من التربية والتعليم.

تقدم نائب المحافظ الماراثون الذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وحتى ميدان الحرب والسلام العام وتعالت الأغاني الوطنية ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي محافظة الغربية، شهد المحافظ الدكتور طارق رحمي ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الاحتفالية الفنية التي أقامها المركز الثقافي بطنطا مساء اليوم احتفالا بعيد الشرطة الـ72 بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية .

قدم محافظ الغربية التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ72 موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مؤكدًا أن «عيد الشرطة» هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب.

استهل الحفل فقراته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القران الكريم، وثم عرض أوبريت شعري بعنوان عين لا تنام من مواهب المركز الثقافي بطنطا والذي حاز على إعجاب وإشادة الجمهور وقام الأطفال بعد ذلك بتوزيع الورود وأعلام مصر على الحضور احتفالا بالعيد 72 للشرطة المصرية.

تضمن الحفل عرضا بعنوان "أبطال وأسود" قدمته مواهب البالية بالمركز الثقافي، واختتم فقراته بعرض غنائي وطني متميز لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة وأغاني وطنية وحماسية نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الحضور برفع الأعلام.