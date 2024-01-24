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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان العظام.. تعرف عليها

سرطان العظام
سرطان العظام

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة سرطان العظام ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ولكن لا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان العظام غير معروفة في معظم الحالات. 

وبحسب ما نشره موقع إكسبريس فإن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان العظام:

التعرض للإشعاع: يمكن أن يزيد التعرض للإشعاع العالي من خطر الإصابة بسرطان العظام.
العوامل الوراثية: يمكن أن تلعب بعض الطفرات الجينية دورًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان العظام.
الأمراض الجينية الموروثة: بعض الأمراض الجينية مثل متلازمة ريتشردز-بونيني قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان العظام.


علاج سرطان العظام 

يعتمد العلاج على عدة عوامل بما في ذلك نوع ومرحلة وموقع الورم، بالإضافة إلى العمر والحالة العامة للشخص المصاب. يمكن أن تشمل الخيارات العلاجية:

الجراحة: يتم فيها إزالة الورم السرطاني من العظمة المصابة. قد يتم أيضًا إجراء زرع العظم أو العظام الاصطناعية لتعويض العظم المزيل.
العلاج الإشعاعي: يتم استخدام الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية أو تقليل حجم الورم قبل الجراحة أو بعدها.
العلاج الكيميائي: يتضمن استخدام الأدوية المضادة للسرطان لقتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها.
العلاج المستهدف: يستهدف أدوية العلاج المستهدف الخلايا السرطانية بشكل محدد دون التأثير على الخلايا السليمة.
تختلف خيارات العلاج وفقًاللحالة الفردية، ويتطلب اتخاذ قرار علاج مشترك بين الطبيب والمريض.

مهما كانت خيارات العلاج، فإن الدعم النفسي والعاطفي للشخص المصاب بسرطان العظام يلعب دورًا هامًا في تحسين جودة الحياة والتأقلم مع المرض. ينصح بالتحدث مع فريق الرعاية الصحية والاستفسار عن الدعم النفسي والمجتمعي المتاح، مثل الاستشارة النفسية والمجموعات الدعم والمنظمات ذات الصلة.

مهما كانت الظروف، يجب التواصل مع فريق الرعاية الصحية المختص للحصول على تقييم دقيق وخطة علاج مناسبة لسرطان العظام.

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