ديمقراطيتنا على المحك.. أول تعليق لـ بايدن على فوز ترامب في نيوهامبشير

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على فوز سلفه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وقال بايدن إن النتائج في نيو هامبشير توضح أنه سيواجه منافسه في انتخابات 2020، الرئيس السابق دونالد ترامب، في عام 2024، مضيفة أن الديمقراطية والحريات الفردية على المحك.

وشكر في بيان له من رشحوه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بالولاية، مناشدًا الناخبين المستقلين والجمهوريين الذين يرفضون ترامب دعم حملته.

وقال بايدن: “رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر، فديمقراطيتنا وحرياتنا الشخصية من حق الاختيار إلى حق التصويت. اقتصادنا – الذي شهد أقوى انتعاش في العالم منذ فيروس كورونا. الجميع على المحك".

وفاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وشهدت ولاية نيوهامبشير، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي.

وواجه ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، في نيوهامبشير.