إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر النازحين بجامعة الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية بخان يونس ويحاصر النازحين بجامعة الأقصى، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

ذكر مصدر طبي فلسطيني أنه قد ارتقى 50 شهيدا و120 مصابا في قصف إسرائيلي على المناطق الغربية لخان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية فقط وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



ويستمر قتل الأبرياء في غزة المحاصرة إسرائيليا دون رادع، وحتى الأمس كانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفةً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 370 فلسطينيًا في الضفة الغربية.



كما ذكرت الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن أحد أكبر ملاجئها في خان يونس تعرض للقصف أمس وهو ما أدى إلى استشهاد 6 نازحين وإصابة عدد أكبر أثناء القتال في محيطه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الأونروا: "موظفونا والمرضى والنازحون محاصرون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس".

وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس": "570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً".

ودعت الأونروا إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".

وأشارت الوكالة إلى أن "القتال العنيف، مع إعاقة الجهود الإنسانية بسبب مشاكل الوصول، وانقطاع الاتصالات تعيق قدرة الأونروا على تقديم مساعدة فعالة وآمنة".