عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر النازحين بجامعة الأقصى

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية بخان يونس ويحاصر النازحين بجامعة الأقصى، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

 

ذكر مصدر طبي فلسطيني أنه قد ارتقى 50 شهيدا و120 مصابا في قصف إسرائيلي على المناطق الغربية لخان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية فقط وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
 

ويستمر قتل الأبرياء في غزة المحاصرة إسرائيليا دون رادع، وحتى الأمس كانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفةً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 370 فلسطينيًا في الضفة الغربية.
 

كما ذكرت الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن أحد أكبر ملاجئها في خان يونس تعرض للقصف أمس وهو ما أدى إلى استشهاد 6 نازحين وإصابة عدد أكبر أثناء القتال في محيطه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الأونروا: "موظفونا والمرضى والنازحون محاصرون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس".

وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس": "570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً".
ودعت الأونروا إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".
وأشارت الوكالة إلى أن "القتال العنيف، مع إعاقة الجهود الإنسانية بسبب مشاكل الوصول، وانقطاع الاتصالات تعيق قدرة الأونروا على تقديم مساعدة فعالة وآمنة".

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

العربيات طارت.. سائق الشاحنة دفع صفا كاملا من أعلى الكوبري بالمريوطية.. فيديو

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

إمبراطور الذهب في ورطة.. وبشرى سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

بعد قيل الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

مسؤول إسرائيلي: تقارير التقدم في المفاوضات مع حماس "غير صحيحة"

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

فيلم أكشن.. حادث خطير في محور المريوطية يتصدر التريند |القصة الكاملة

قرار عاجل ضد المتهمة بتصوير فيديوهات كتائب حلوان

أوامر إسرائيلية بالإخلاء.. الأمم المتحدة تكشف حجم المناطق المتضررة في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

فيديو

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

"توقف قلبه" ثم عاد للحياة وفاز بسيارة ودولارات..الرجل الأكثر حظًا| فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ