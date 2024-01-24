إمكانات عالية وسعر أرخص.. أوبو تطلق وحش Reno الجديد

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق الإصدار الثالث في سلسلة Reno 11، حيث تعتزم طرح هاتفها الجديد Reno 11F 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهر هاتف أوبو الجديد Reno 11F 5G، ضمن قائمة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد إطلاقه قريبا بالبلاد، وتشير التسريبات إلى أنه قد يتم إطلاقه في 24 فبراير المقبل.

مواصفات هاتف أوبو Reno 11F 5G



يحتوي هاتف أوبو Reno 11F 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، وألوان 10 بت.

ويعمل هاتف أوبو Reno 11 F 5G بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 11 F 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Reno 11 F 5G

ويتميز هاتف أوبو Reno 11 F 5G، بهيكل مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP67، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة للأمان البيومتري.

ويوفر هاتف أوبو Reno 11 F 5G، مجموعة متنوعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي، من بينها كاميرا سيلفي مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو OmniVision OV02B10 بدقة 2 ميجابكسل.

Reno 11 F 5G

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف أوبو Reno 11 F 5G، مقابل سعر حوالي 280 دولار (أي ما يعادل 8.650 جنيها مصريا)، وسيبلغ سعره في الإمارات 1028 درهم إماراتي.

