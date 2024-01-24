عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانات عالية وسعر أرخص.. أوبو تطلق وحش Reno الجديد

Reno 11 F 5G
Reno 11 F 5G

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق الإصدار الثالث في سلسلة Reno 11، حيث تعتزم طرح هاتفها الجديد Reno 11F 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهر هاتف أوبو الجديد Reno 11F 5G، ضمن قائمة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد إطلاقه قريبا بالبلاد، وتشير التسريبات إلى أنه قد يتم إطلاقه في 24 فبراير المقبل.

 

عملاق التصوير.. أوبو تتباهي بإمكانات كاميرا أحدث إصدارات Find X

ملوك الفئة الرائدة.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

 

مواصفات هاتف أوبو Reno 11F 5G


يحتوي هاتف أوبو Reno 11F 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، وألوان 10 بت.

ويعمل هاتف أوبو Reno 11 F 5G بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 11 F 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Reno 11 F 5G

ويتميز هاتف أوبو Reno 11 F 5G، بهيكل مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP67، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة للأمان البيومتري.

ويوفر هاتف أوبو Reno 11 F 5G، مجموعة متنوعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي، من بينها كاميرا سيلفي مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو OmniVision OV02B10 بدقة 2 ميجابكسل.

Reno 11 F 5G

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف أوبو Reno 11 F 5G، مقابل سعر حوالي 280 دولار (أي ما يعادل 8.650 جنيها مصريا)، وسيبلغ سعره في الإمارات 1028 درهم إماراتي.
 

Reno 11 F 5G
أوبو OPPO سلسلة Reno 11 Reno 11F 5G سعر Reno 11F 5G أوبو Reno 11F 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. شاهد موبايل سامسونج الجديد مطلي ذهب عيار 24

يتحدى ارتفاع الأسعار.. فيفو Vivo تعلن عن موبايل رخيص الثمن

للفئة المتوسطة.. موبايل سامسونج بمواصفات جبارة

أسرار WhatsApp.. حيلة سريعة لمشاركة استوري واتساب على الفيسبوك

مقارنة الأقوياء.. سامسونج Galaxy S24 Ultra يتحدى iPhone 15 Pro Max

عرض جبار من سامسونج.. سعر Galaxy S24 Plus في السعودية

بـ2000 جنيه بس.. ريلمي تكشف عن هاتف اقتصادي بمواصفات ممتازة

عملاق التصوير.. أوبو تتباهي بإمكانات كاميرا أحدث إصدارات Find X

ترشيحاتنا

بيان عاجل للخارجية الفلسطينية بشأن مرور 110 أيام من الحرب على غزة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005

صورة تذكارية.. السيسي يتوسط رجال الشرطة احتفالا بعيدهم الـ72| شاهد

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ