عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق التصوير.. أوبو تتباهي بإمكانات كاميرا أحدث إصدارات Find X

هاتف أوبو Find X7
هاتف أوبو Find X7 Ultra

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، مؤخرا سلسلة هواتفها الذكية Find X7، والتي تتضمن طراز أساسي يطلق عليه اسم Find X7 وهاتف X7 Ultra المتطور، يبرز هاتف Find X7 Ultra كأول هاتف ذكي في العالم يحتوي على عدستين منظار.

ويتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بكاميرا بيريسكوب مقاس 65 مليميتر يدعم التقريب البصري حتي 3 أضعاف مع مستشعر كبير  من إنتاج شركة سوني IMX890 وفتحة عدسة f/2.6 ساطعة، تحتوي على مثبت الصورة البصري OIS، ويمكنها التركيز على الأشياء التي يصل طولها إلى 25 سم.

 

عرض مميز على موبايل أوبو الجديد Reno 11 Pro

خبير البورتريه.. أوبو تكشف عن هاتف 5G بكاميرا احترافية


بالإضافة إلى ذلك، يشتمل هاتف أوبو Find X7 Ultra على كاميرا مقربة مقاس 135 مم يدعم التقريب الرقمي حتي 6 أضعاف مع مستشعر سوني IMX858، ومجهز أيضا بميزة التثبيت البصري OIS، القادرة على التركيز على الأهداف على بعد 35 سم، تدعي شركة أوبو أن إعداد الكاميرا الأربع الخاص بها يمكنه التكبير بسلاسة من 14 مليميتر إلى 270 مليميتر دون فقدان جودة الصورة.

أوبو Find X7 Ultra

وبالإضافة إلى عدستين مقربة، يأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا بمستشعر أساسي مقاس 1 بوصة وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. 

ويتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بشاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، بدقة QHD +، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، ودعم HDR.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الراذد Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلي من نوع UFS 4.0. 

ويحتوي هاتف أوبو Find X7 Ultra، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعمة بشحن بقوة 100 وات.

ويتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، مقابل سعر 845 دولار (أي ما يعادل 26.072 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، وبسعر 920 دولار (أي ما يعادل 28.387 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 16 رام + 256 جيجابايت، وبسعر 990 دولار (أي ما يعادل 30.547 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 16 رام + 512 جيجابايت.

أوبو هاتف Find X7 Ultra موبايل أوبو الجديد Find X7 Ultra كاميرا فايند اكس 7 الترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra في السعودية.. جوال سامسونج الأسطوري

الأقوى من شاومي.. موبايل Poco F5 يتلقى أندرويد 14

واتساب يهدد هيمنة آبل في عالم المراسلة.. هل سيخسر iMessage؟

مصفح كأنه دبابة.. هاتف خارق شديد المتانة يقهر هواتف سامسونج

هونر تحطم الحواجز.. X50 GT هاتف مثالي للألعاب والتصوير

سعر ومواصفات Galaxy A13.. أحدث موبايل تزوده سامسونج بـ أندرويد 14

كاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي.. أرخص هواتف Poco من شاومي

جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24.. ماهي وفيما تستخدم؟

ترشيحاتنا

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم

إيطاليا: قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط

وصل للشجار بالأيدي| وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم مكتب نتنياهو.. لهذا السبب

الخارجية السورية : عدوان إسرائيل على دمشق وغزة طبيعة إجرامية

هل التراويح بوقت محدد؟ وزارة الأوقاف تكشف استعدادات شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ