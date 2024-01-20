عملاق التصوير.. أوبو تتباهي بإمكانات كاميرا أحدث إصدارات Find X

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، مؤخرا سلسلة هواتفها الذكية Find X7، والتي تتضمن طراز أساسي يطلق عليه اسم Find X7 وهاتف X7 Ultra المتطور، يبرز هاتف Find X7 Ultra كأول هاتف ذكي في العالم يحتوي على عدستين منظار.

ويتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بكاميرا بيريسكوب مقاس 65 مليميتر يدعم التقريب البصري حتي 3 أضعاف مع مستشعر كبير من إنتاج شركة سوني IMX890 وفتحة عدسة f/2.6 ساطعة، تحتوي على مثبت الصورة البصري OIS، ويمكنها التركيز على الأشياء التي يصل طولها إلى 25 سم.



بالإضافة إلى ذلك، يشتمل هاتف أوبو Find X7 Ultra على كاميرا مقربة مقاس 135 مم يدعم التقريب الرقمي حتي 6 أضعاف مع مستشعر سوني IMX858، ومجهز أيضا بميزة التثبيت البصري OIS، القادرة على التركيز على الأهداف على بعد 35 سم، تدعي شركة أوبو أن إعداد الكاميرا الأربع الخاص بها يمكنه التكبير بسلاسة من 14 مليميتر إلى 270 مليميتر دون فقدان جودة الصورة.

أوبو Find X7 Ultra

وبالإضافة إلى عدستين مقربة، يأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا بمستشعر أساسي مقاس 1 بوصة وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

ويتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بشاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، بدقة QHD +، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، ودعم HDR.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الراذد Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلي من نوع UFS 4.0.

ويحتوي هاتف أوبو Find X7 Ultra، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعمة بشحن بقوة 100 وات.

ويتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، مقابل سعر 845 دولار (أي ما يعادل 26.072 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، وبسعر 920 دولار (أي ما يعادل 28.387 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 16 رام + 256 جيجابايت، وبسعر 990 دولار (أي ما يعادل 30.547 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 16 رام + 512 جيجابايت.