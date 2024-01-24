منها الحروق.. استشارية تجميل تحذر من مستحضرات تقشير البشرة

كشفت الدكتورة مي سمير، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، تفاصيل تحذير هيئة الدواء بشأن مستحضرات تقشير البشرة، قائلة: إن وسائل التواصل الإجتماعي والترويج لمنتجات لها علاقة بهذا الأمر يخلق مشاكل ويجعل من الممكن أن تأتي بكوارث.

وأضافت الدكتورة مي سمير، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حوارها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن استخدام تلك المستحضرات من الممكن أن تؤدي لحروق، لأن هناك أشخاصا يستخدمونها بطريقة خاطئة، موضحة أن

وتابعت الدكتورة مي سمير، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أنه فى حال استخدام تلك المستحضرات بشكل خاطئ أيضا من الممكن أن تؤدي إلى تصبغات والتهابات شديدة، وتورم فى الوجه.