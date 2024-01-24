أرملة الشهيد حمادة الساكت: فخورة بتكريم اسم زوجي البطل

أكدت مها عبد الكريم أرملة الشهيد حمادة الساكت، أنها تنتظر يوم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن التكريم شئ عظيمة نتشرف بيها، كأسر الشهداء.

وأضافت أن زوجها البطل الشهيد، كان على أخلاق عالية، ووسيرته لا يختلف عليها أثنين، وأن الجميع يحبه، والله اختاره من أجل أن يكون شهيد، وهذا فخر لجميع أسرته.

ولفتت إلى أن البطل استشهد في العام الماضي، 20-1-2023، وأن لديها عمرو وإبراهيم، وإياد، وأن أولادها يفتخرون بارتقاء والدهم شهيدا في سبيل الله والوطن.

وتابعت: زوجي البطل ربنا اصطفاه من وسط أصحابه وزمايله وربنا زرقه الشهادة وده فخر لينا".

أعربت مها عبدالكريم أرملة الشهيد البطل حماد الساكت، عن فخرها واعتزازها بتكريم اسم زوجها الشهيد، قائلة:" بشكر السيد الرئيس لأنه هون علينا كتير .. تكريم أسر الشهداء حاجة عظيمة نتشرف بيها مدى الحياة".