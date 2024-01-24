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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة في عيد الشرطة: نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة وأجهزتها التنفيذية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم فيها بأسمى معاني التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وقال محافظ الجيزة خلال برقيته إن “الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هو ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، حيث نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه”، داعياً الله عز وجل أن يوفقه لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وللحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

وأرسل محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وقيادات الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، مقدماً التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

كما تقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بمناسبة تلك الذكرى، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء.

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