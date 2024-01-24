بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

أثارت الفنانة والاعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل الواسع بعد تعرض وجهها التشوه بعد إجراء عملية تجميل خاطئة وهو ما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ولم تكن ريهام الأولى حيث تعرضت عدد من النجمات إلى التشوه بسبب عمليات التجميل وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

ريهام سعيد

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وعلقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.

وتابعت ريهام سعيد: انت وقعت غلط خالص، انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد انا بروح للدكتور نغيب بوظلي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هطلع لايف اوريهم انت عملت ايه؟

وأكملت ريهام سعيد: حاطط ايه صورة فيك لواحده تانيه وبتقول أنها انا ؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا.

كما قالت ريهام سعيد، خلال برنامجها انا ماشية بخطين في وشي وبداريهم بالفوندشين.

اليسا

وتعد الفنانة إليسا من النجمات التى تعرضت لهجوم رواد مواقع التواصل الإجتماعي لخضوعها لإحدى عمليات تجميل لنفخ الشفاه، تسبب فى تغير شكل فمها بعدها، فقد حصلت وقتها لشفاه مائلة من جهة واحدة لترد إليسا وقتها على سخرية البعض قائلة فى أحد المؤتمرات الصحفية بثقة قائلة: "أنا إليسا، لو قدرت تحققوا اللي حققته أو تعملوا اللي عملته ابقوا تعالوا احكوا على".

مها المصري تفكر فى الاعتزال بسبب عملية تجميل

واستكمالا لعمليات التجميل التى لا تنتهي للنجمات العرب القليل منهن يعترف بالخطأ ويندم عليه، مؤخرا بعد إجراء جراحات تجميلية فاشلة تسببت في تشويه وجوههن إلا أنهن تحدثن على الهواء مباشرة للجمهور دون خجل، لتبكى الفنانة السورية مها المصري خلال حلولها ضيفة في برنامج " مع أو ضد" مع الإعلامية علا الفارس، بسبب حديثها عن التشوهات في وجهها بسبب خضوعها لعمليات التجميل.

وقالت مها المصري: "بشوف حالي حلوة وبندم كتير على عمليات التجميل لأنها سببت لي مشاكل أنا لست بحاجة إليها .. وأحيانا الإنسان بيمشي مع التيار".

وأكدت مها أنها فكرت في الاعتزال في وقت ما بسبب الحديث عنها وعن التشوهات في وجهها، مؤكدة أن ما مرت به شيء شخصي لا يهم أو يخص أحدا، قائلة والدموع تنهمر من عينيها: "أكيد الناس اللي بتكتب بشكل سيئ قطعًا هم ناس مريضة وما بيحبوا حالهم".

وفاء سالم

بينما قالت الفنانة وفاء سالم أن ملامح اثناء اجراء العملية كانت صعبة.

وأوضحت أنه تم استدراجها عبر مجموعات تسويقية لمراكز تجميل، قائلة : مكنتش شاطرة أني أميز عروض مراكز تجميل وتم استدراجي عبر مجموعات تسويقية قالولي وقتها تعالي إتفرجي وشوفي ومكنتش عارفة الفرق بين الجيد والسيء خاصة أن حقن "الفيلر" بالذات لابد أن يتم على أيادي المختصين وأن تكون على ثقة تامة من الطبيب الذي يجري تلك العملية ومكنتش قادرة أميز خاصة أن بعضهم يتم تقديمهم على الشاشات أهم من أمهر الأطباء وأنا وثقت في بعضهم ودخلت في مواقف صحية مش لطيفة.

وواصلت : " قالولي في الأول تعالي إتفرجي بس وبعدين نعملك حاجة لنضارة الوجه وكانت عبارة عن حقن في الشفايف وانا شفايفي كويسة مش محتاجه "حقن" ولما جيت أتكلم بعدها مكنتش عارفة انطق الحروف وعملوا نفس الشيء في الخدود وكبرت جداً بسبب مايسمى "حقن الدهون" وهي عبارة عن دهون تأخذ من الجسم وقالولي وقتها أنه صحي".

مشيرة إلى أن التسويق الذي يتم ترويجه حينها لم يكن حقيقياً، قائلة : " قعدوا يعلوا على بعض ويجودوا وكل واحد يقدم عرض مختلف عشان يصلح الي عمله الي قبله وكل ما اصلح عيب من العملية التي سبقت الاولى الامور تزداد سوءاً ".

وأوضحت أنها بإجراؤها لعملية تجميل لا تهدف لتصغير سنها ولكن الحفاظ على وجهها، قائلة : بحاول أحافظ على ملامحي بس أكيد مش عاوزة اصغر وأنا مش ضد اني أكبر وإبني أدهم عنده 23 سنة والتقدم في السن شيء طبيعي.

وذكرت ان عملية شد الوجه بالخيوط من المفترض أنه بعد وضعها تذوب مع الوقت لكنها لم تذب وظلت موجودة وسببت في إلتهابات وصديد.

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