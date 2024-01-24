تداول 21 ألف طن و1244 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1244 شاحنة و102 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 580 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع، 664 شاحنة و21 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية1 ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة ، الحرية1 وامل ، كما تم تداول 4250 طن بضائع و460 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1280 راكب بموانيها.

