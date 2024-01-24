أبو جبل في الأهلي.. تفاصيل خطة القلعة الحمراء لتعويض غياب الشناوي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية بخلع في الكتف.

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الشناوي يحتاج لتدخل جراحي وسيغيب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وهو ما جعل هناك اتجاه لدى بعض المسؤولين داخل الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد.

الأهلي يحسم ملف حراسة المرمى

وأوضح أن مسؤولي الأهلي، سيحسمون القرار النهائي بشأن ضم حارس جديد بعد الرجوع لمارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي طلب وقتًا لاتخاذ القرار المناسب وتقييم حراس الفريق الحاليين مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وأضاف هاني حتحوت، أن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، يعد أبرز الأسماء التي يضعها الأهلي في حساباته حال قرر ضم حارس مرمى جديد.

واختتم تصريحاته، بأن مسؤولي الأهلي يضعون محمد أبو جبل تحت التقييم خلال منافسات أمم إفريقيا حيث بات الأقرب للمشاركة أساسيًا بعد إصابة محمد الشناوي.