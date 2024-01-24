حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

نشرت الفنانة إليسا مقطع فيديو من فيلمها الوثائقي “It’s OK”، والذى من المقرر عرضه عبر منصة نتلفيكس غدا، الخميس 25 يناير.

وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”: “أكيد في كتير منكم شاف إعلان الوثائقي بتاعي، ويمكن في ناس مسمعتش عن الموضوع، فحبيت النهارده وقبل ما ينزل المسلسل وتدخلوا على حياتي وبيتي، أكلمكم بشكل مباشر عنه وأعزمكم”.

وأضافت إليسا: “أول مرة أعمل حاجة وميكونش هدفي إني أطلع نفسي بأحسن صورة، المرة دي الهدف إني أوّصل صورتي وتجاربي كاملة، حقيقتي زي ما هي بحلوها ومرها وبشاعتها، بكل حاجة، العمل ده من أصعب الحاجات اللي عملتها بحياتي، لأن من خلاله كنت بواجه نفسي، وبحكي عن حاجات كتير عمري ما فكرت أتكلم عنها في العلن خالص”.

واوضحت إليسا: “فكانت تجربة صعبة وفي نفس الوقت حلوة واتعلمت فيها حاجات عن نفسي وواجهتها، الوثائقي ده لكل حد بيحبني وبيستنى أخباري، ويمكن برضه لأي حد مش بيحبني وممكن يحبني من خلال المسلسل ده، وفي ناس ممكن متحبنيش برضه، عادي.. أنا جاهزة.. إنتو جاهزين؟”.