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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

محمد نور
محمد نور

نشر الفنان محمد نور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن مشاركته فى احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد نور : سعيد جدا بمشاركتي في احتفالات عيدالشرطه الـ 72 أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور اليوزباشي مصطفي كمال الصياد قائد عمليات المقاومة الشعبية في بورسعيد شكرا لكل من ساهم فى إتمام هذا العمل الرائع وعلي رأسهم معالي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
ودار العلاقات العامة بوزارة الداخلية ومع المخرج القدير خالد جلال.

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محمد نور 

وطرح الفنان محمد نور أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "عليا" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وجاءت فكرة الأغنية عن "عليا" ابنة "نور" حيث شاركت "عليا" في الفيديو كليب، وكانت الفكرة حول حرص الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياتها.

وحمل فيديو كليب أغنية "عليا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في مصر، ومن كلمات ميشال توفيق وألحان محمد غارب وتوزيع محمد شفيق.

وكانت احدث أعمال النجم محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

وأعرب الفنان محمد نور ، مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشر الاغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.

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