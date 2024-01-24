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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

انتهى فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" من تصوير باقى المشاهد المتبقية وشهدت الأجواء الأخيرة حالة من المرح والرقص والغناء.

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

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مسلسل وبينا ميعاد 

وقد أعرب هاني كمال مؤلف ومخرج مسلسل وبينا معياد عن سعادته بردود الأفعال التي حققها العمل .

وتابع هاني كمال في تصريحات خاصة : لابد وأن يؤدي كل كاتب هم أو قضية يريد ان يطرحها ، وشخصياً همي وقضيتي هو " البيوت " والعلاقات بين الاسرة ، فاذا كانت بيوتنا في خطر فالعالم بأكمله سيواجه خطر، وهذا الأمر حقيقي للغاية ، وبالمناسبة العمل فكرة منتجه إبراهيم حمودة ، والأستاذ يسري الفخراني هو من أختار الاسم وقد قمت بكتابته وإخراجه.

واوضح هاني كمال : بعد إخراجي لعدد من الحلقات في الجزء الثاني من مسلسل " أبو العروسة 2 " ، وقد اتخذت قرار بإخراج أعمالي ، لانني أكون اكثر الماماً بالعمل ، وقد اثبت التجربة نجاحها على مدار 4 أعمال اخرهم مسلسل بينا ميعاد .

مسلسل وبينا ميعاد 2
مسلسل وبينا ميعاد 2
مسلسل وبينا ميعاد 2
مسلسل وبينا ميعاد 2
صبرى فواز شيرين رضا مسلسل وبينا معياد مسلسل وبينا ميعاد مدحت صالح

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مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

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