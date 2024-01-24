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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورا من احتفالها بعيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد وبرفقتها الفنانتين رانيا فريد شوقى وصفية العمرى.

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نبيلة عبيد

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن تعاونها مع نجوم الزمن الجميل، مثل: أحمد مظهر، وكمال الشناوي، وفؤاد المهندس، وشويكار، ومديحة يسري كان يتسم بالحب وبعيدا عن المنافسة.

وأضافت نبيلة عبيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنها لم تتنافس مع سعاد حسني، وكان بينهما محبة، مشيرة إلى أن بدايتها الفنية كانت في مشهد صامت معها.

وأعربت نبيلة عبيد، عن حبها لـ الفنانة مديحة يسري، وقالت إنها كانت تعتبرها في مقام أمها، وهي كانت تبادلها الحب.

من جهة أخرى، أحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة مجسم للإعلامي، وعلقت عليه: “عدت سنة ولسه انت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

في سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، وأمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

الفنانة نبيلة عبيد صفية العمرى نبيلة عبيد رانيا فريد شوقي أفلام نبيلة عبيد

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