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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء أحدث جلسات التصوير مع أحد الماركات العالمية للمجوهرات.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكانت ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي أثارا الجدل خلال الفترة الماضية؛ بعد أن جاء خبر الانفصال رغم ظهورهما معا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهما المتواجدون مع إبراز الرومانسية بينهما.

سأل أحد المراسلين ياسمين عبد العزيز عن حقيقة انتظارها مولودا جديدا من أحمد العوضي “هل في نونو؟” مما أربكها بشكل كبير لكنه دافع عن الأمر وتسبب في إحراجها. 

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا. 

كان مقرر أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج. 

في رسالة غامضة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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