السياحة تشارك في افتتاح المقر الجديد لأحد أكبر محركات البحث والرحلات

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في افتتاح إحدى شركات محركات الحجز لمقرها الجديد في مصر، في إطار خطة الشركة لتنمية حجم أعمالهم في مصر، حيث أنها تعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند.

ومن جانبها، أشارت نائب الوزير، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق مستهدفات الدولة من صناعة السياحة وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ولاسيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية.

ولفت إلى أن السياسة والخطة الترويجية للوزارة والتي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي تعتمد على تنويع أساليب الترويج والتي من بينها استخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم والتي يأتي على رأسها التسويق الإلكتروني لما له من أهمية حيث يمكن من خلاله الوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين وجذبهم لزيارة المقصد السياحي المصري .

وأعربت عن حرصها على المشاركة في هذا الحدث نظراً لما تتمتع الشركة من انتشار واسع في السوق العربي ولاسيما الخليجي والذي يعد من أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة إلى مصر والتي تستهدفها الوزارة، مشيرة إلى الجهود التي يتم بذلها لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة منه.

وأضافت أنه في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصرى من تنوع فإنه من الأهمية أن يقوم السائح الذي يرغب في زيارته بالتأكد من إعداد برنامج جيد من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم له منتجاً سياحياً يلبي طلباته ورغباته وبما يضمن تلقيه أفضل مستوى للخدمات المقدمة ومعايشة تجربة سياحية مميزة من خلال الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية به.

وأوضحت أنه تم أيضاً بحث مع مسئولي الشركة آليات التسويق والترويج للمنتج السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية وإبراز المتاحف والمواقع الأثرية التي يذخر بها المقصد المصري من خلال الترويج لها على منصات البحث الخاصة بالشركة، كما تم الاتفاق على تنظيم حملات ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة للتسويق للمنتج المصري في السوق العربي ولاسيما في دول الخليج.