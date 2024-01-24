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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور أبطاله.. عرض خاص لفيلم رحلة 404 اليوم

رحلة 404
رحلة 404

يقام مساء اليوم عرض خاص لفيلم رحلة 404 بحضور الفنانة منى زكي وأبطال العمل في أحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر. 

ومع طرح بوسترات الشخصيات التي تشارك في فيلم رحلة 404، قامت مني زكي بكتابة رسالة شكر لكل فريق العمل على حسابها الخاص على انستجرام، جاء نصها "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".

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وأضافت " شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضاً زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنه وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي".

كما كتبت "وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني و بابداع حقيقي، وأولا وأخرا شكرا للمخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما".

المخرج هاني خليفة خالد الصاوي رحلة 404 منى زكى مدينة 6 أكتوبر

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