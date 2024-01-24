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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعاقد مع حارس جديد.. أول قرار من كولر بعد غياب الشناوي 4 أشهر

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق، رغبة كولر في التعاقد مع حارس مرمى بديل لـ محمد الشناوي في الانتقالات الشتوية.

وكتب “فاروق”، من خلال حسابه على موقع “فيسبو ك”، "كولر طلب بشكل رسمي التعاقد مع حارس جديد في انتقالات الشتاء الحالية بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف".

وأوضح الإعلامي، أن مسئولي الأهلي سيحسمون القرار النهائي بشأن ضم حارس جديد بعد الرجوع لمارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي طلب وقتًا لاتخاذ القرار المناسب وتقييم حراس الفريق الحاليين مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف.

وأضاف هاني حتحوت، أن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، يعد أبرز الأسماء التي يضعها الأهلي في حساباته حال قرر ضم حارس مرمى جديد.

واختتم تصريحاته، بأن مسؤولي الأهلي يضعون محمد أبو جبل تحت التقييم خلال منافسات أمم إفريقيا حيث بات الأقرب للمشاركة أساسيًا بعد إصابة محمد الشناوي.

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