قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ بتعيين القاضي حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة في دوره العادي، على أن يكون سابقا للقاضي عبد العظيم عبد الهادي وتاليا للقاضي محمد عزت مناع الرئيسين بمحاكم الاستئناف.

وجاء في المادة الثانية من القرار تعيين 3 قضاة بمحكمة النقض، وفى المادة الثالثة تعيين 253 قاضيا من نوابا بمحكمة الاستئناف لرؤساء بالمحكمة.



وجاء في المادة الرابعة تعيين نوابا لرؤساء الاستئناف 9 من المحامين العامين لدي محكمة النقض، وفى المادة الخامسة تعيين قاضي محام عام أول، وفى المادة السابعة تعيين .. نوابا لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول.