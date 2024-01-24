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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الحرية المصري" يشيد بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد

صدى البلد

تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى العظيم ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.


وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية، تعيد إلى الأذهان التضحيات العظيمة التى قدمها أبطال الشرطة المصرية على مدار التاريخ من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.


وأضاف أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة، دليل قوى على مدى التقدير الرسمى والشعبى  لأبطال الشرطة البواسل، الذين جسدوا أسمى آيات التضحية والفداء للدفاع عن مصر وشعبها.


وأشاد د. ممدوح محمود بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحزاب والقوى السياسية إلى إجراء حوار وطنى خاص بالاقتصاد، فى هذه المرحلة المهمة التى يعانى فيها العالم من حروب وصراعات وجودية، وأزمات اقتصادية.


أوضح أن كلمة الرئيس تضمنت عددا من الرسائل القوية، فى مقدمتها أن مصر ستبقى بصمود وتضحيات أبناءها، وأن الشعب المصرى العظيم قادر على عبور الأزمات وتعقيدات الظروف الدولية والإقليمية، وأن مصر ستظل دائما إلى جانب أشقاءها من الشعب الفلسطينى حتى ينال الفلسطينيون  على حقوقهم المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

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