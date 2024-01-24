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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق بمحطة لتكرير البترول في سوريا

ارشيفي
ارشيفي

 أفاد الدفاع المدني السوري باندلاع حريق في محطة بدائية لتكرير الوقود في قرية ترحين شرقي حلب، اليوم الأربعاء حيث نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق وتبريجه.

وأكد الدفاع المدني السوري أن الأضرار اقتصرت على المادية.

جانب من الحريق 

وكان حريقا نشب في وقت سابق بأحد مستشفيات مدينة اللاذقية السورية الأمر الذي استدعي تدخل رجال الإطفاء علي الفور للسيطرة علي ومنها لانتشاره والتأثير علي المرضي.


وبدوره؛ فقد أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود  إخماد حريق اندلع على الباب الشرقي للمشفى الوطني في مدينة اللاذقية.

وبيّن داؤود أنه وباستجابة سريعة تحركت آليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء وقاموا بعملية الإطفاء وإخماد الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.

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