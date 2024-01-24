بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2024، بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، في دورة العادي، على أن يكون سابقا للقاضي عبد العظيم عبد الهادي وتاليا للقاضي محمد عزت مناع الرئيسين بمحاكم الاستئناف.

وجاء في المادة الثانية من القرار تعيين 3 قضاة بمحكمة النقض، وفى المادة الثالثة تعيين 253 قاضيا من نواب بمحكمة الاستئناف لرؤساء بالمحكمة.

وجاء في المادة الرابعة تعيين نواب لرؤساء الاستئناف 9 من المحامين العامين لدي محكمة النقض، وفى المادة الخامسة تعيين قاضي محام عام أول، وفى المادة السابعة تعيين .. نواب لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول.