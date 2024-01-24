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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تنصفها ولايتها الجميلة؟.. نيكي هيلي تعول على كارولينا الجنوبية لسحق ترامب

نيكي هيلي تعول على
نيكي هيلي تعول على كارولينا الجنوبية لسحق ترامب

تعهدت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، المرشحة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بمواصلة حملتها الانتخابية في أعقاب خسارتها الثانية على التوالي أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نفذت هيلي حملة في جميع أنحاء ولاية نيو هامبشاير قبل الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء، لجذب الناخبين الجمهوريين المستقلين والمعتدلين.

لكنها لم تتمكن من اللحاق بترامب، الذي كان يتقدم بفارق 11 نقطة بعد فرز معظم الأصوات.

ويبدو الآن أنه مستعد للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ حقق الرئيس السابق الأسبوع الماضي فوزا ساحقا في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، حيث احتلت هيلي المركز الثالث، خلف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وانسحب ديسانتيس من السباق بعد أيام، تاركًا هيلي باعتبارها آخر منافس متبقِ لترامب.

وفي حفل ليلة الانتخابات في كونكورد، اعترفت هيلي بخسارتها في سباق نيو هامبشاير، وهنأت ترامب على فوزه.

لكنها تعهدت بقبول محاولتها لتصبح مرشحة الحزب الجمهوري للرئاسة في موطنها بكارولينا الجنوبية، الولاية التي عملت فيها كحاكمة سابقة.

وقالت هيلي أمام حشد من المؤيدين: "هذا السباق لم ينته بعد، هناك العشرات من الولايات المتبقية. والولاية التالية هي ولايتي الجميلة كارولينا الجنوبية."

وحتى مع علاقاتها الوثيقة بالدولة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن هيلي تتخلف عن ترامب بفارق كبير.

لم يتقبل ترامب خطاب هيلي عقب إعلان نتائج نيوهامبشاير، ووصفها بأنها "موهومة"، قائلًا "من هو ذلك الدجال الذي صعد على تلك المنصة وأعلن النصر؟".

ورد فريق هيلي على الفور تقريبًا، واصفًا خطابه بأنه "صخب غاضب".

لعدة أشهر، ظلت هيلي حذرة في انتقاداتها لترامب، المرشح الأوفر حظا في الفوز بانتخابات الحزب الجمهوري، لكن في نيو هامبشاير خلال نهاية الأسبوع الماضي، وجهت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة أشد الهجمات حدة حتى الآن، محذرة من صداقاته مع "الديكتاتوريين"، وشككت في ذكاءه وانتقدت "أكاذيبه".

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "سي بي إس نيوز"، أن سباقها في الساعة الحادية عشرة ربما أتى بثماره، إذ صوت لها ثلثا الناخبين الذين اتخذوا قرارهم في الأيام القليلة الماضية.

وتفوقت هيلي على استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها تتخلف عن ترامب بنحو 20 نقطة.

ومع ذلك، على الرغم من وجود كتلة كبيرة من الناخبين المستقلين في الولاية - أولئك الذين يُعتقد أنهم من المرجح أن يؤيدوا هيلي - إلا أنها لم تتمكن من إغلاق الفجوة الكبيرة بينها وبين ترامب بشكل كامل.

وتعول هيلي الآن على ولايتها كارولينا الجنوبية، رغم ما قاله الخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم رون بونجان إن "الزخم يتحرك نحو ترامب بسرعة ومن المرجح أن يغلق باب الترشيح مبكرا".

نيكي هيلي

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