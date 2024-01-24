أبو جبل يرحب بالانضمام إلي النادي الاهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وجود رغبة لدى حارس مرمي منتخب مصر محمد ابو جبل في الانتقال إلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال الانتقالات الشتوية بعد اصابة محمد الشناوي .

وكتب مهيب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي اكس :" ابو جبل يرحب بالانضمام للاهلي ".

من جانبه أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية بخلع في الكتف

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الشناوي يحتاج لتدخل جراحي وسيغيب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وهو ما جعل هناك اتجاه لدى بعض المسؤولين داخل الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد.