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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذ 4 سنوات.. أم تستغيث بالشرطة لعودة ابنها المتغيب| فيديو

أم تنهار تستغيث بالشرطة
أم تنهار تستغيث بالشرطة بعد تغيب ابنها

قالت رجاء محمد، والدة الأبن المتغيب إن لديها ابنا يبلغ من العمر 30 عاماً يعمل في مدينة العبور بالقاهرة يدعى "محمد خلف عبد الحفيظ أحمد حسين"، مضيفة أن "محمد" من مواليد محافظة المنيا وسافر إلى القاهرة ليعمل ويجتهد لكفاءة وكثرة العمل في القاهرة أكثر من وجه قبلي.


وأضافت « محمد » خلال لقائها بموقع “صدى البلد” مع "المذيعة صبا عبد القادر" أنه بعد خروج "محمد" ذات يوم كالمعتاد لم يعد للمنزل الذي يقيم به في القاهرة، موضحة أن "محمد" كان يقيم مع والده " خلف عبد الحفيظ أحمد حسين " و زوجة والده بمحافظة القاهرة ولم يقم بمفرده في سكن المغتربين.

 

متغيب منذ 4 سنوات


وأشارت والدة الابن المتغيب، إلى أن والده لم يبحث عنه يوماً ولم يأخذ تجاه تغيب ابنه أي اجراء قانوني مثل عمل محضر تغيب أو إبلاغ الشرطة عن تغيب ابنه مع العلم أن "محمد" متغيب منذ 4 سنوات ونصف.

 

أم تنهار الشرطة رسالة مؤثرة رجاء محمد الأبن المتغيب مدينة العبور القاهرة محافظة المنيا

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