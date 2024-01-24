اشتري بأسعار زمان| هدايا سارة للمواطنين في الأوكازيون الشتوي 2024

يترقب المصريون موعد الأوكازيون الشتوي 2024، والذي يعد من المواسم التي ينشط فيها الإقبال على شراء الملابس وغيرها من المستلزمات للاستفادة من فترة التخفيضات على السلع والمنتجات بنسب كبيرة.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

الأوكازيون الشتوي 2024

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تلبية رغبة الكثير من التجار في الذين يسعون لجذب الكثيرين من العملاء وزيادة كثافة الرواج في البيع والشراء، من خلال المشاركة في الاوكازيون وتخفيض الأسعار، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتوقع وزير التموين الدكتور على المصلحى، مشاركة عدد كبير من المحلات والشركات المصرية في الأوكازيون 2024 ، حيث وصل عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون الي أكثر من 3 آلاف محل من قطاع أعمال عام وخاص وتعاوني واستثمار .

وتتوقع وزارة التموين، أن تصل التخفيضات إلى 50%، مؤكدة أن لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة لأسعار السلع المباعة به، وأنها لا تلزم المحال بنسبة تخفيض محددة.

ولفت إلى أن أكثر المحال المشاركة في التخفيضات هي محال الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والشنط والأدوات المنزلية، وأن أي محل تجاري لديه بطاقة ضريبية يستطيع المشاركة في الأوكازيون.



كما شدد مدير تموين القاهرة علي ضرورة أن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.



وأوضح أنه يتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين، مشددًا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والإلتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏



ووجه مدير تموين القاهرة، بضرورة التزام التجار بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة إدارة التجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين.

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة بصدد تحديد معاد الأوكازيون الشتوي والذي من المنتظر أن يبدأ أول شهر فبراير المقبل، ومن ثم ستقوم بإبلاغ وزارة التموين لاستقبال طلبات الالتحاق بالأوكازيون الشتوي لأصحاب محال الملابس على مستوى الجمهورية.

وأضافت «هيكل» ، أن تحديد موعد بداية ونهاية الأوكازيون الشتوى يستلزم الاتفاق بين كل أعضاء شعبة الملابس الجاهزة والتجار، قبيل البدء في إقراره وإبلاغه للجهات المعنية والتي أبرزها وزارة التموين.

موعد الأوكازيون الشتوي

وأوضحت عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أنه مع إبلاغ وزارة التموين بالموعد المحدد تقوم بتطبيقه وإعلامه لكل مديرياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل البدء في استقبال طلبات الالتحاق بالأوكازيون الشتوي من قبل المحال التجارية بفترة كافية.

وأشارت إلى أن الأوكازيون الشتوى والصيفي دائما ما يسعد المواطنين والتجار في ذات الوقت، حيث يستفيد المواطن خلاله بشراء ملابس بثمن قليل، وتصل نسب التخفيضات على بعض القطع بالمحال التجارية لـ50 و70%.

وشددت «هيكل»، على ضرورة إبلاغ الشعبة لوزارة التموين بموعد تطبيق الأوكازيون الشتوى، حيث تقوم الوزارة بعمل رقابة صارمة على المحال التجارية التي أعلنت انضمامها للأوكازيون، وتطبق الغرامات التي قد تصل لمليوني جنيه، بالإضافة للحبس حسب العقوبة.

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الشعبة الأسبق، إن هناك كميات كبيرة من الملابس الشتوية ستكون متاحة ومتوفرة في الأوكازيون الشتوي لعام 2024، كما أن نسبة التخفيضات ستكون كبيرة لتحريك السوق وزيادة المبيعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأوكازيون الشتوي للملابس الذي يبدأ 5 فبراير القادم، لعرض المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، والمشاركة ليست إلزامية على التجار، ولكن تستلزم المشاركة حصول المحل أو التاجر على موافقة مسبقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الوافع فى دائرتها.

وتابع: الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية بسبب التخفيضات التى توجد على السلع خاصة وأن الأوكازيون يهم الأسرة المصرية، واعتبر الداعور أن المحلات بدأت فى تنفيذ الخصومات لتنشيط المبيعات والحصول على السيولة، مؤكدا أن التجار حريصون على الأوكازيون الصيفى والشتوى لعدة أسباب منها، التخلص من البضائع المتبقية من الموسم المنتهى ووجود منتجات للملابس لا يمكن تصنيفها بأنها سلع قابلة للتخزين، وظهور موديلات أخرى

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أصدر قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام ‏‏2024 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين، وتضمن قرار وزير التموين ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.



ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.

ويعد الأوكازيون الشتوي من أهم أوقات التخفيضات في مصر، والهدف منه تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع وفقا لما أعلنته وزارة التموين.

ولا يقتصر الأوكازيون على الملابس فقط ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، حيث طالب المحال ‏التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية.

وللاستفادة من فترة الأوكازيون والتخفيضات، قدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح، ومنها:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

طلب فاتورة الشراء حتي في فترة «العروض»

التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .

وألزم جهاز حماية المستهلك التجار بوضع السعر قبل وبعد التخفيضات حتي لا يقع تحت طائلة القانون، والذي حدد غرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة المُخالفين لبنود القانون، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون حفاظا على حقوق المستهلكين وعدم الوقوع تحت طائلة القانون .