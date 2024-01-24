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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 717 محضرا تموينيا لمحلات ومطاعم في دمياط

صدى البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجاري تم خلالها تحرير 717 محضرا.

وجاء من بين المحاضر 121 محضرا للمخابز؛ لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي للبطاقات على الماكينات.

أما بالنسبة للأسواق فجرى تحرير 596 محضرا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، عدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وفي السياق ذاته؛ جرى التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط 17 شيكارة أرز ابيض بإجمالي 85 كيلو مجهول المصدر، ضبط 109 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط 851 كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.

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دمياط الشهر الجاري التموين والتجارة الداخلية المواصفات المخزن الغش التجاري المتابعة الميدانية التموين

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