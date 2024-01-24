عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية اطلعت على تقارير عن تحطم طائرة من طراز إيل-76 في منطقة بيلجورود، لكنها ليست مستعدة لتأكيد صحتها.

وأضاف “كيربي”، في إفادة صحفية، “لقد اطلعنا على التقارير، لكننا غير قادرين على تأكيد صحتها… نحن نبذل قصارى جهدنا للحصول على مزيد من الوضوح ومزيد من المعلومات حول هذه القضية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت اليوم الأربعاء، إن موسكو تدين بشدة هجوم كييف على الطائرة إيل-76، وهو عمل إرهابي مقصود ومتعمد، يظهر بوضوح عدم قدرة السلطات الأوكرانية على التفاوض.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نحن ندين بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في منطقة بيلجورود... سيتم تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين فيه، بما في ذلك المنظمون والمنفذون من العسكريين والمسؤولين المدنيين الأوكرانيين، وسيعانون من عقاب لا مفر منه ويستحقونه وفقًا للقانون".

وذكّرت وزارة الخارجية الروسية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها "المجلس العسكري زيلينسكي" بوحشية مع أفراده العسكريين الذين تم أسرهم، كما ظهر في حالة الهجوم الصاروخي على مستعمرة يلينوفكا في عام 2022.

وأضاف البيان: "في كييف، كانوا يدركون جيدًا عملية التبادل الوشيكة.. وكانوا يعرفون كيف وبأي طريق سيتم تسليم أسرى الحرب.. وكان الهجوم على الطائرة عملاً متعمدًا.. ويظهر الهجوم الإرهابي بوضوح عجز نظام كييف عن التفاوض”.

البيت الأبيض بيلجورود أمريكا موسكو روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض : مبعوث بايدن يتباحث في قطر بشأن صفقة رهائن جديدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تسليح مستوطنات الضفة بمضادات دروع

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا

إسرائيل تهدد دولة لبنان برمتها بدفع الثمن إذا لم يتراجع حزب الله

بمجلس الأمن.. إسرائيل تحدد شروط وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

أول تعليق من جيش الاحتلال على رفض مجندات الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر

فلسطين تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ونتنياهو

ترشيحاتنا

أمم أفريقيا| 4 لاعبين انتهى مشوارهم مع منتخب مصر.. أحدهم إصابته قاسية

هؤلاء الناس لن تغفر ذنوبهم وإن استغفروا.. عالم أزهري يحذر

عبر سفيرة واشنطن.. رسالة عاجلة من الحكومة الأمريكية إلى رئيس وزراء العراق

هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

انقطاع الاتصالات والراديو بأستراليا والسبب عواصف شمسية قوية .. تفاصيل

أول تعليق من أمريكا بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بمليون ونصف .. ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خرافي تشعل السوشيال ميديا

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ